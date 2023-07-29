Bilecik’in Yenipazar ilçesinde ekin tarlarında peş peşe çıkan yangınlar korkuttu.
Yenipazar’a bağlı Belkese, Selim ve Aşağı Boğaz köylerindeki ekin tarlalarına art arda düşen yıldırım sonucu 3 ayrı noktada yangın çıktı. Yangın sonrası Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri seferler olurken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için zamanla yarıştılar. Bölgeye yakın ilçelerden sevk edilen itfaiye araçları sonrası alevler kontrol altına alındı. Ekin tarlarında yangınlar sonrası hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.