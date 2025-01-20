Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçesine bugüne kadar güncel değerler ile 267 milyon Türk Lirası değerinde yatırım gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ı ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Yenipazar ilçesine gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları değerlendirdi. Yenipazar’a güncel değerler ile 267 milyon Türk Lirası değerinde yatırım gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin çalışmaları ile kazanan Yenipazarlılar oldu. Yenipazar’ın kırsal mahallelerinden kent merkezine kadar 98 kilometre uzunluğunda altyapı çalışmasını ve 115 kilometre uzunluğunda yol çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, birçok projeyi de ilçeye kazandırdı. İlçede kültür ve sanat etkinliklerinin adresi olan Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi ile Ata Tohumlarına sahip çıkılan Yerel Tarım Ürünleri Serası da görüşmenin ana başlıklarından oldu.

Bürokratlar, ziyaretin ardından ilçede görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’ye bağlı birimleri ziyaret etti. Yenipazarlılardan gelen görüş, talep ve önerilerin ele alındığı ziyaretler ile geçmişte olduğu gibi önümüzdeki günlerde de ilçede sürdürülecek olan vatandaş odaklı belediyecilik çalışmaları şekillendirildi.

“Çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi vatandaşlarımıza kazandırmayı sürdüreceğiz”

Başkan Çerçioğlu, kent genelinde gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Çalışmalarımızı, yatırımlarımızı ve projelerimizi vatandaşlarımıza kazandırmaya, Aydınımıza değer katmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimiz ile kazanan hemşehrilerimiz oluyor. Yenipazar’da ve kentimiz genelinde çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Yenipazar’da gerçekleştirilen yatırım ve çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.