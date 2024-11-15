Aydın’ın Yenipazar ilçesi Hükümet Mahallesinde Yenipazar Belediyesi tarafından birtakım çalışmalar yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Malik Ercan, “Sırasıyla tüm mahallelerimizin eksikliklerini gidermeye devam edeceğiz” dedi.

Yenipazar Belediyesi ekipleri tarafından Hükümet Mahallesinin çeşitli cadde ve sokaklarında çevre düzenlemeleri, yol çalışmaları ve sosyal alan iyileştirmeleri yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve kahvehanede mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, “İlçe Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birebir dinliyor, halkımızın eksikliklerini sırasıyla gidermeye çalışıyoruz, gidermeye devam edeceğiz. Ben ve ekip arkadaşlarım hangi mahallede hangi sıkıntı var, hepsine hakimiz. Planlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün de ekiplerimiz Hükümet Mahallesinde çalışmalar yürüttü. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizlerin her daim arkasında duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.