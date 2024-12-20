Yenipazar Belediyesi tarafından Alhan ve Karacaören Mahalleleri’nde bulunan cemiyet alanlarında sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Yenipazar Alhan ve Karacaören Mahalleleri’nde bulunan cemiyet alanlarında, Belediye Başkanı Malik Ercan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştı. Vatandaşların mutlu günlerinde daha konforlu bir cemiyet yapması adına başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Yemek yapım yeri, lavaboların yapımı, ekstra odaların yapım işlemleri tamamlandı. Binanın boyanması ve üstünün tente ile örtülme işlemleri de yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Malik Ercan, diğer mahallelerdeki cemiyet alanlarının da eksikliklerinin giderileceğini ifade etti.

“Mahallelerimizdeki eksiklikleri gideriyoruz”

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, “Göreve başladığımızdan itibaren tüm mahallelerimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş programı dahilinde Alhan ve Karacaören Mahallelerimizin cemiyet alanlarındaki ihtiyaçları tamamladık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte diğer mahallelerimizde bulunan cemiyet yerlerinin de eksikliklerini biliyoruz, sırasıyla hepsini tamamlayacağız” dedi.