Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan “Nefes Engelliler Sosyal Tesisi” özel bireylerin sosyalleşerek hayata katılmasına imkan sağlıyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan “Nefes Engelliler Sosyal Tesisi” özel bireylerin sosyalleşerek hayata katılmasına imkan sağlıyor.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayata daha pozitif bakmalarını sağlarken gelişimlerini de destekleyen Yenimahalle Belediyesi, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi atölyelerine bir yenisi daha ekledi. Çocukların becerilerini geliştirmek ve hayal dünyalarına katkıda bulunmak için “Masal Atölyesi” kuruldu.

Masalların duyguları iyileştirici, sakinleştirici ve onarıcı etkisinden yola çıkılarak açılan Masal Atölyesi, çocukların kavram gelişimini arttırırken zihinsel gelişimine de katkıda bulunması amaçlanıyor.

Eğitimin yanında danışmanlık

Tesiste, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin ahşap, takı tasarım, müzik, resim, dans, eğlenceli sanat, el sanatları atölyeleri ile el becerileri ve hayal dünyalarının gelişimi sağlanırken, 3-9 yaş aralığındaki engelli bireyler de özel sınıflarda okul öncesi seviyesinde eğitim alıyor. Ayrıca atölyelerle öğrenirken sosyalleşen özel bireyler ve aileleri özel danışmanlık hizmetinden de faydalanabiliyor.