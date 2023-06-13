Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi ailelere geleneksel olarak düzenlediği sünnet törenlerinde, bu yıl 400 çocuk sünnet olacak.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Belediye Polikliniği’nde 3 gün boyunca sünnet olan minikleri, ilk gününde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Hüseyin Boran da yalnız bırakmadı.

“10 binin üzerinde çocuk sünnet oldu”

Polikliniğe giderek sünnet olan çocukları ziyaret eden ve ailelerine “Hayırlı Olsun” diyen Başkan Yaşar, “2009 yılından bu yana Yenimahalleli çocuklarımızın sünnetini yaptırıyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 10 bin çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bunu ailelerimize katkı olsun, birliğimiz beraberliğimiz pekişsin diye yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı bunu gerektiriyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnetlerinin yapılması için elimizden gelen bütün imkânları kullanıyoruz. İnşallah çocuklarımızın damatlığını da hep birlikte görürüz. Önümüzdeki aylarda da Yakacık’ta birbirinden güzel etkinliklerle çok güzel bir Sünnet Şöleni düzenleyeceğiz ve orada çocuklarımızla birlikte eğleneceğiz” dedi.

Çocuklarını sünnet törenine getiren Yenimahalleli ebeveynler, mutluluklarını dile getirerek Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

Sünnet işlemlerinin ardından Ağustos ayında yapılması planlanan Sünnet Şöleni kapsamında, belediye tarafından çocuklara sünnet kıyafeti hediye edildi.