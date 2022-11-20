Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ara tatilin ardından okula başlayacak ihtiyaç sahibi öğrencilere Yenimahalle Belediyesi tarafından ücretsiz saç kesimi yapıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ara tatilin ardından okula başlayacak ihtiyaç sahibi öğrencilere Yenimahalle Belediyesi tarafından ücretsiz saç kesimi yapıldı.

Yenimahalle’ye bağlı Şentepe ve Karşıyaka mahallelerinde tespit edilen 500’e yakın ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisi, iki gün boyunca Yenimahalle Belediyesi kuaför ve berberleri tarafından ücretsiz tıraş edilerek okula hazırlandı. Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte Kaletepe Kültür Merkezi ve Karşıyaka Kültür Merkezi Yenimek Kuaförlük sınıflarına gelen öğrenciler, sıraya girerek tıraş olmayı bekledi. Sıra kendilerine geldiğinde istedikleri modelleri anlatan çocuklar, yapılan hizmet için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

Ücretsiz saç kesimi projesinin ekonomik olarak zorlanan ailelere destek amacıyla yapıldığını kaydeden Yaşar, “Çalışma çerçevesinde 500 çocuğumuzun saç kesimleri yapıldı. Maalesef hayat çok pahalı ve gün geçtikçe ekonomik sıkıntılar büyümeye devam ediyor. Yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiğimiz her vatandaşımız, her çocuğumuz bizim için çok değerli. Belediye imkanlarımız el verdiği sürece bu ve benzeri sosyal destek çalışmalarımız devam edecek. Tüm çocuklarımıza okullarında başarılar diliyorum” dedi.