Yenimahalle Belediyesi, yerleştirdiği güvenlik kameraları ile parkları daha güvenli hale getiriyor. Çalışmalar çerçevesinde, ilk periyotta ilçe genelindeki 13 parka güvenlik kamera sistemi yerleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi, yerleştirdiği güvenlik kameraları ile parkları daha güvenli hale getiriyor. Çalışmalar çerçevesinde, ilk periyotta ilçe genelindeki 13 parka güvenlik kamera sistemi yerleştirildi.

Huzurlu, güvenli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi; Aşure, 100. Yıl, 23 Nisan, 90. Yıl Cumhuriyet, Şehit Teğmen Kubilay, Faruk Ergenç, Ragıp Tüzün, 4. Dönem, TOKİ Gündoğan parkları ile Yakacık Mesire alanı, Bosna Koşu Yolu, Murat Karayalçın Kent Meydanı ve Park Bahçeler Müdürlüğü yerleşkesine güvenlik kameraları yerleştirdi.

24 saat kayıt altında

Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklar modern hale getirilirken, çocuklar için daha güvenli olması amacıyla başlatılan kamera uygulamasıyla kamera sayısı da artırıldı. Çalışmalar neticesinde alınan karar ile ilçenin farklı yerlerinde bulunan park ve bahçelerin hakim noktalarına yerleştirilen ve tamamen güneş enerjisiyle çalışan güvenlik kameraları, 7 gün 24 saat kayıt yapıyor. Belediye güvenlik ekipleri ise bu kayıtları hem cep telefonlarından hem de izleme merkezinden sürekli izleyebiliyor.

"Amacımız, ilçemizdeki tüm parklarımıza bu güvenlik kameralarından yerleştirmek"

Önümüzdeki günlerde diğer parklara da güvenlik kameralarının yerleştirileceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Parklarımıza yüksek çözünürlükte gece ve gündüz alanın tüm noktalarını görebilecek açılarda güvenlik kameraları yerleştiriyoruz. Olmasını arzu etmeyiz ama herhangi bir olayla karşılaşırsak emniyet ve kolluk kuvvetlerimizle bu görüntü ve verileri paylaşarak gerekli çalışmaları yapmalarında onlara kolaylık ve destek de sağlamış olacağız. Amacımız; ilçemizdeki tüm parklarımıza bu güvenlik kameralarından yerleştirmek. İlk etapta bu uygulamaya 13 parkımızda başladık. Güvenlik kamerası kurduğumuz park sayısını zaman içerisinde daha da artırmayı ve ilçemizde bu uygulamayı diğer parklarımızda da yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.