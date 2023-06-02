Yenimahalle Belediyesi’nin YENİMEK yaz kursu kayıtları başladı.

21 merkezdeki yaz kursları için kayıtlar 1-16 Haziran tarihleri arasında kurs merkezlerinden yapılabilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından 3 Temmuz Pazartesi günü eğitime başlayacak olan vatandaşlar, YENİMEK yaz kurslarında el sanatları, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, bilgisayar işletmenliği, fotoğraf çekimi, ilk yardım, takı tasarım, giyim-üretim teknolojisi, temel makyaj, kuaförlük, kurabiye ve pasta yapımı, etkili ve hızlı konuşma, satranç, gitar, bağlama, keman gibi birçok branşta alanında uzman öğretmenlerden eğitim alacak.

Kurslarda eğitim alan ilçe sakinlerinin aile bütçelerine katkı yaptıklarını ve yeteneklerini keşfettiklerini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YENİMEK ile gencinden yaşlısına tüm ilçe sakinleri, kendini geliştirmek ve yeteneğini keşfetmek için kurslarımıza geliyor. Ayrıca kurslarımıza gelen vatandaşlarımız meslek öğrenirken yeni arkadaşlıklar kuruyor, komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Aynı zamanda buradan öğrendiklerini uygulayarak ürettiklerini satan ve bu sayede aile bütçesine katkı sağlayan vatandaşlarımız var. Bunlar bizim için mutluluk ve gurur verici” dedi.

Yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 344 08 98 (6475 dahili) numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.