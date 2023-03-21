Ankara Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediyeye bağlı 14 kreşte toplam 2500 yakın öğrenci etkinlik çerçevesinde dönem kostümlerini kullanarak renkli görüntülere imza attı. 3-6 yaş arasındaki minikler empati çalışmaları yaparak büyüklerinden tam not aldı.

Büyüklerinden tam not aldılar

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri renkli kostüm ve aksesuarlarıyla günü kutlayarak haftayı renklendirdi. Yaşlılara Saygı Haftası’nda gerçekleştirdikleri etkinlik ile minikler yaşlılar gibi giyinerek, onlar gibi davranmaya çalıştı. Yetenekleriyle büyüleyen minikler, renkli görüntüleriyle herkesi eğlendirdi ve büyüklerinden tam not aldı. Etkinliklerin ardından çocuklar hazırlanan hatıra köşesinde şarkılar ve danslar eşliğinde günün anısına bol bol fotoğraf çekildi.

“Var gücümüzle çalışıyoruz”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, yaşlıları her zaman hatırladıklarını belirterek, “Biz belediye olarak yaşlanmış vatandaşlarımızı sadece 18-24 Mart tarihlerinde hatırlayan bir anlayışa sahip değiliz. Anne ve babaya saygı bizim kültürümüzün ve dinimizin esaslarındandır. Yaşlılarımızın hayatlarını keyifle sürdürebilecekleri alanlar oluşturmak ve onları sosyal hayata dahil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.