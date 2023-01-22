Halk Ozanları Kültür Derneği (OZAN-DER) Halk Müziği Korosu, Yenimahalle’de “Ustalara Saygı” programı ile Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş’ı eserleri ile andı.

Halk Ozanları Kültür Derneği (OZAN-DER) Halk Müziği Korosu, Yenimahalle’de “Ustalara Saygı” programı ile Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş’ı eserleri ile andı.

Yenimahalle Belediyesi, Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Ustalara saygı” programına ev sahipliği yaptı. Şef Ümit Özdizlekli yönetimindeki Halk Ozanları Kültür Derneği (OZAN-DER) Halk Müziği Korosu, birbirinden değerli iki ozanın, Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş’ın türküleri ve deyişleriyle konuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde, büyük halk ozanları anısına düzenlenen programa; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ozan-Der Başkanı Ozan Kamber Nar’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

“Ozanların yanlış gördükleri Türkiye’yi bugün yaşıyoruz”

Ozanlık geleneğinin önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ozanların yazdıklarıyla, onların yanlış gördükleri Türkiye’yi bugün yaşıyoruz. O Türkiye’yi yaşamamak için ozanların geleneğinin yaşaması lazım. Herkesin eleştirilebildiği, herkesin düşüncesini söyleyebildiği, herkesin inancını yaşayabildiği, eşit yurttaş olabildiği bir cumhuriyeti yaşatmak için beraber olmak zorundayız” dedi.