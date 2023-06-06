Ankara’da tüm hafta boyu süren aşırı yağış il genelinde olduğu gibi Yenimahalle’de de hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağışların ardından başta Batıkent, Demetevler, Şentepe ve Varlık mahallelerinde özellikle kotta bulunan çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Yenimahalle Belediyesi mağdur olan vatandaşlara yardım etmek amacıyla kırmızı alarma geçerek tüm ekiplerini sahada görevlendirdi.

Su baskınlarına anında müdahale

Hafta boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmur, Yenimahalle’de vatandaşları mağdur etti. Yenimahalle Belediyesi ekipleri olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, dalgıç hortumlar ve vidanjörlerle mağdur vatandaşların imdadına yetişti.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 250, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 95 kişilik ekip iş makineleri ve su tahliye ekipmanları ile ilçenin dört bir yanında gece gündüz mesai yaptı.

Yaralar el birliğiyle sarılıyor

Özellikle Batıkent’te ve Şentepe’den gelen çok sayıda ihbara yetişmeye çalışan ekipler, kovalarla su boşaltan vatandaşlara yardım etti. Hafta boyunca tüm izinlerin kaldırıldığı Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geç saatlere kadar su tahliye çalışmalarını sürdürdü.