Ankara Yenimahalle Belediyesi kar yağışı ile birlikte vatandaşların yaşayabileceği muhtemel sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara başlandı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi kar yağışı ile birlikte vatandaşların yaşayabileceği muhtemel sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara başlandı.

Yenimahalle kış aylarının ilk karını aldı. Yenimahalle Belediyesi de kar yağışı ile birlikte vatandaşların yaşayabileceği muhtemel sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaya başladı. Karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde etkisini artıran ve gece boyunca süren kar yağışı sebebiyle ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Başkent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı birçok noktaya anında müdahale eden Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

50 kişilik ekip gün boyunca çalıştı

Kapanan yolları açan ve tuzlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi, 50 kişilik ekip, 20 büyük kar küreme ve tuzlama aracı ile ilçe genelinde karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yakacık, Kırandağı, Kuzey Yıldızı, Memlik, Şentepe gibi kar yağışının etkili olduğu bölgeler de çalışmalarını sıklaştırdı.

“Vatandaşın güvenliği için çalışıyoruz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hemşerilerimizin işe gidiş ve geliş güzergahlarında, ara sokaklarda ve kaza olma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Ekiplerimiz Yenimahalle sakinlerinin güvenliğini öncelik alarak akşam saatlerinden başlayarak gece boyunca ilçenin yüksek kesimlerine öncelik vermek üzere mesai yaptı. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. İlçe sakinlerinin bu dönemlerde araç kullanırken önlemlerini almalarını, kar lastiği kullanmalarını ve dikkatli olmalarını öneriyoruz” dedi.