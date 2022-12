Yenimahalle Belediyesi ve Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) işbirliğinde ‘Kadınlar İçin İş ve Girişimcilik Becerileri ve Yetkinlikleri’ semineri düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi ve BOSEV, kadın çalışanlarına yönelik ‘Kadınlar İçin İş ve Girişimcilik Becerileri ve Yetkinlikleri’ konulu eğitim semineri düzenledi. BOSEV’in hazırladığı İngiltere, Hollanda, Romanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı “Womin Projesi” doğrultusunda gerçekleşen eğitimlerde kadınlara iş, dijital ve girişimcilik alanlarında nasıl güçlenecekleri, iş hayatında nasıl adımlar atacakları ve kendilerini nasıl geliştirecekleri hakkında bilgiler verildi.

Kadının toplumda ve iş hayatındaki önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünyada her şey kadının eseridir. Bir ülke başarılı olmak istiyorsa kadınları, fikirlerini ve yaptıkları işleri desteklemeli ve onları her daim yüceltmelidir. İlçemizde kadınları destekleyecek, ışık tutacak tüm çalışmalarda faaliyet gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Yenimahalle ilçe belediyeleri arasında en fazla kadın müdürle hizmet veren belediyedir. Bizler kadınlarımızın her zaman destekçisiyiz. Kadınların olduğu yerde düzen, nezaket ve hoşgörü vardır” dedi.