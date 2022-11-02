İlçe genelinde eğitim kalitesini yükseltmek ve ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek olmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan Destek Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor.

İlçe genelinde eğitim kalitesini yükseltmek ve ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek olmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan Destek Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor.

2017 yılında gençlere okula yardımcı ve sınavlara hazırlık eğitimi vermek amacıyla hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, açıldığı günden bu yana 15 binin üzerinde öğrenciye eğitim desteği verdi. 5 yıllık süre zarfında 2 bin 300 ortaokul ve bin 500 lise öğrencisinin sınavlarda yüksek başarı göstermesine olanak sağlayan Yenimahalle’nin eğitim yuvaları, yeni eğitim döneminde de 60 öğretmen ve 12 idareci ile gençlerin başarısına katkı sunacak. Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri’nde 6, 7, 9, 10, 11’inci sınıflara okula yardımcı eğitimin yanı sıra 8’inci sınıflara özel LGS’ye hazırlık ve 12’nci sınıflara yönelik YKS’ye hazırlık kursu ücretsiz olarak veriliyor. Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında hizmete açılan Destek Eğitim Merkezleri, Demetevler (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak üzere 6 ayrı noktada öğrencilere eğitim hizmeti sunuyor.

"Eğitim kalitesinin artmasını istiyoruz"

Yenimahalle’de eğitim kalitesinin artması için belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yatırımlarımızda büyük oranı eğitime ayırdık. Ekonomik durumu yetersiz olan ailelerimizi düşünerek hemen kolları sıvadık. 6 ayrı noktada açtığımız Destek Eğitim Merkezleri ile atanamayan öğretmenlerimize de iş imkanı sunuyoruz. Yenimahalleliler yaptığımız bu hizmetten büyük memnuniyet duyuyor ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Türkiye’nin ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının yolu eğitimden geçiyor. Bu düşünceyi temel alarak ilçemizde gençlerimizin başarısı, kaliteli ve çağdaş eğitim alması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.