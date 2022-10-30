Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü, Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü, Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı.

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümünü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın öncülüğünde kutladı. Başkan Yaşar’ın belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan kutlamalar, daha sonra Başkan Yaşar ve siyasi parti temsilcilerinin Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koyması ile devam etti. "Bugün hangi konumdaysak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" diyen Yaşar, “99 yıl önce hanedanlığı ve padişahlığı bir kenara itip demokrasiyi getiren ve Cumhuriyet meşalesini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diğer İslam ülkelerinden farklı olarak genciyle yaşlısıyla bir ulus olmamızın önünü açmıştır. Bugün hangi konumda olursak olalım bu konumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dört bir yanı işgal edilmiş, yokluklar içerisinde yaşayan bir ulustan demokratik, laik ve tam bağımsız bir ülke oluşturan tek liderdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bugün onun sayesinde 99’uncu yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri” dedi.

Cumhuriyet konvoyu Yenimahalle sokaklarında

Ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, belediyenin Brotherhood Motorcycle Club ve Ankara Volkswagen Fun Club ile ortak etkinliği olan Cumhuriyet konvoyu ile devam etti. Yollara dökülen yüzlerce motosiklet ve Vosvos’un adete renk cümbüşü oluşturduğu korteje, vatandaşlar da yol kenarlarından el sallayarak selam verdi. Konvoyla birlikte Vosvos Parkı’na geçen Başkan Yaşar, Vosvos Lokali’nde Volkswagen Fun Clup tişörtü imzaladı ve Ankara Volkswagen Fun Clup Başkanı Olgun Şensoy’dan teşekkür plaketi aldı.

Yenimahalleli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayram kutlamaları, Başkan Yaşar önderliğinde oluşturulan bayram konvoyunun ilçeyi dolaşmasıyla gün boyu devam etti. Yenimahalle sokaklarını karış karış dolaşan Cumhuriyet konvoyu, ilçe sakinlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı. Cumhuriyet konvoyuna ellerinde Türk bayrakları ile eşlik eden ilçe sakinleri, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna evlerinin balkon ve camlarından el sallayarak ortak oldu.