Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde denetim yaptı.

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde denetim yaptı.

Öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan denetimlerde gıda yönetmeliği çerçevesinde yasaklanan ürünler hakkında da kantin işletmecileri detaylı olarak bilgilendirildi. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, yasaklı gıda ürünleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığı, ecza dolabı ve yangın söndürme tüpü kontrol edildi. İlçe genelindeki 125 okulun tamamını mercek altına alan ekipler, ilçedeki kantin işletmecilerinin kurallara uyduğunu ve denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtirken, bir okul kantinine de hijyen kurallarına uygun olmadığı için para cezası uyguladı.

"Çocuklara bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılmalı"

Yaptığı açıklamada ailelere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklara bilinçli tüketim alışkanlığının kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığına önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Göreve geldiğim günden beri çocuklarımıza eğitim, sağlık, spor her alanda sahip çıkıyoruz. Ancak bu konuda sadece kantin sahiplerine değil ailelere de büyük görev düşüyor. Aileler çocuklarını sağlıklı beslenme konusunda uyarmalı ve çocuklarına bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmalıdır” dedi.