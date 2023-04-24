Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2022-2023 sezonunu 13 puanla altıncı sırada tamamlayarak play-off müsabakalarında mücadele etmeye hak kazanan Yenimahalle Belediyesi SK, Kadınlar Süper Ligi play-off 1. turda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü karşılaşmasından 28-27 galip ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan ve kıran kırana mücadeleye sahne olan maça Yenimahalle; Funda, Reyhan, Betül, Gülcan, Merve, Hatice ve kalede Selen yedisi ile çıktı. İlk dakikadan itibaren iki takımın da karşılıklı atakları ve hırslı oyunu ile başlayan maçın ilk devresinde etkili savunma oyununu sahaya yansıtan Yenimahalleli sporcular, soyunma odasına 17-15 önde girdi.

Rövanş öncesi avantaj yakaladı

İkinci yarıya da hızlı başlayan Yenimahalle, rakibinin attığı gollere, peş peşe kurduğu hızlı atakları golle sonuçlandırarak yanıt verdi. Funda ve Reyhan’ın ikinci yarıda yıldızlaşması ile maçta üstünlüğünü koruyan Yenimahalle, maçı 28-27 galip tamamlayarak play-off müsabakalarına avantajlı başladı. Yenimahalle Belediyesi’ne galibiyeti getiren goller; Funda (8), Reyhan (6), Merve ve Elif (5), Gülcan’dan (4) geldi.

İlk maçta aldığı galibiyetle büyük avantaj sağlayan Yenimahalle Belediyesi SK, rövanş karşılaşmasını 27 Nisan Perşembe günü İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynayacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım, yarı finale yükselecek.