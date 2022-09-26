Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarına alanında uzman eğitmenlerle seminerler vermeye devam ediyor. Her yıl personelin kişisel gelişimi ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla onlarca eğitim semineri düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarına alanında uzman eğitmenlerle seminerler vermeye devam ediyor. Her yıl personelin kişisel gelişimi ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla onlarca eğitim semineri düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Mahalli Eğitim Akademisi ve Madalyon Kurumsal Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen “Bağımlılıkla Mücadele” semineri, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda personelin geniş katılımı eşliğinde gerçekleştirildi.

5 gün boyunca süren bağımlıkla mücadele seminerinde Klinik Psikolog Elif Fidan, tütün, alkol, madde ve teknoloji gibi birçok bağımlılık çeşidinin olumsuzluklarına iş yaşamından örnekler vererek detaylı bir şekilde katılımcılara anlattı.

Eğitimler farkındalığın oluşmasında önem taşıyor

Katılımcıların soru ve cevap şeklinde eğitime dahil edildiği seminerde Klinik Psikolog Elif Fidan, “Bağımlılık tüm toplumları etkileyen bir süreç olup, bu konuda insanların bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Toplumun madde bağımlılığının yanı sıra internet, akıllı telefon, sosyal medya, oyun, kumar gibi davranışsal açıdan oluşan bağımlılıklar hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Bu durumları oluşturan etkenler ve baş etme stratejilerini bilmek toplum farkındalığını artıracak unsurlardır. Düzenlemiş olduğumuz seminerler toplumda bu bilincin oluşması için büyük katkı sunacaktır. Yenimahalle Belediyesi’ne vermiş olduğu katkıdan ve eğitimlerin yapılmasına olanak sağladığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.