Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda kursiyerler Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi’nin bünyesinde bulunan hanım lokallerinde birçok branşta açılan kurslar vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda hafta içi her gün Kur’an-ı Kerim kursu veriliyor. Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi’nden Kur’an-ı Kerim eğitmeni tarafından verilen kurslar hanımlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Konuya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Birçok branşta hanımlara belediye bünyesinde bulunan lokallerde kurslar veriyoruz. Hanımların bu kurslardan faydalanması ve yoğun ilgi göstermesi bizlerin ne kadar güzel bir hizmeti faaliyete aldığımızın göstergesidir. İlçemizde bu tür hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kursiyerler de hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.