Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin sınavlara hazırlanan veya ders çalışma ortamına ihtiyaç duyan gençler için hizmete sunduğu kütüphaneler yoğun ilgi görüyor. Yenimahalle Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında hizmete açtığı kütüphanelerde üye sayısı 12 bin’e ulaştı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin sınavlara hazırlanan veya ders çalışma ortamına ihtiyaç duyan gençler için hizmete sunduğu kütüphaneler yoğun ilgi görüyor. Yenimahalle Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında hizmete açtığı kütüphanelerde üye sayısı 12 bin’e ulaştı.

Haftanın 7 günü sabah 9.00, akşam 20.00 saatleri arasında Yenimahallelilere kütüphane hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata Mahallesi Kültür Merkezi, Serhat Mahallesi Başak Cengiz Kültür Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi, Demetevler Destek Eğitim Merkezi, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezi ve Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi olmak üzere 8 ayrı noktada ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Geleceğin söz sahipleri Yenimahalle’den çıksın

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin dört bir yanında gençlerimiz ve sınavlara hazırlanan vatandaşlarımız için hizmete açtığımız kütüphanelerimiz yoğun ilgi görüyor. Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan, huzurlu bir ortamda kitap okumak, araştırmak isteyen gençlerimize temiz bir ortamda çalışma fırsatı sunuyoruz” dedi.