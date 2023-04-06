Beypazarı Belediye Gençlikspor’u 2-0 yendikten sonra Kahramankazan Belediyespor’u da 2-0 mağlup eden Yenimahalle ekibi, BAL Lig’i için mücadelesine devam ediyor. Antrenör Kerem Güney, takımın başarısından gurur duyduğunu belirtirken, oyuncularını da yürekten kutladı.

Play-off karşılaşmalarına Beypazarı Belediye Gençlikspor galibiyeti ile başlayan Yenimahalle Belediyesi, ikinci maçta Kahramankazan Belediyespor ile karşılaştı. Yoğun yağmur altında gerçekleşen karşılaşmada oyun disiplinini elden bırakmayan Yenimahalle, maçı 2-0 galip tamamladı. BAL Lig’ine çıkmak için mücadele ettiği Ali Öcal Süper Amatör Ligi’ni ikinci sırada tamamlayarak play-off müsabakalarına kalmaya hak kazanan Yenimahalle Belediyespor, play-off maçlarında da iyi gidiyor. İlk yarıya hızlı başlayarak 26. dakikada Burak Keskin’in attığı golle öne geçen Yenimahalle’de ikinci gol 58. dakikada Mehmet Yüksel ile geldi.

"Hedefimize ulaşacağız"

Play-off maçlarında iki de iki yapan takımın oyunuyla gurur duyduğunu belirten Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “Beypazarı ve Kahramankazan maçlarından galibiyetle ayrılarak seyirciye keyifli bir müsabaka izleten oyuncularımı yürekten kutluyorum. Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. Sporcularımız hırslı ve aralarında olan uyumu sahaya yansıtıyor. Rehavete kapılmadan önümüzdeki maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz. Balgatspor, Haymana Belediyespor ve Keçiören Belediye Bağlumspor maçlarında da aynı başarıyı göstereceğimize ve hedefimiz olan BAL Lig’ine çıkacağımıza inanıyorum” dedi.