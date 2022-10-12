Vatandaşların istek ve şikayetlerine öncelik vererek hizmetlerini gerçekleştiren Ankara Yenimahalle Belediyesi, İletişim Ofisi ile Yenimahalle sakinlerini tek tek arayarak istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. 25 kişilik ekiple çalışmaya başlayan İletişim Ofisi, şu ana kadar 64 bin 977 haneye arama yaptı.

Vatandaşların istek ve şikayetlerine öncelik vererek hizmetlerini gerçekleştiren Ankara Yenimahalle Belediyesi, İletişim Ofisi ile Yenimahalle sakinlerini tek tek arayarak istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. 25 kişilik ekiple çalışmaya başlayan İletişim Ofisi, şu ana kadar 64 bin 977 haneye arama yaptı.

Yenimahalle Belediyesi İletişim Ofisi, Yenimahalle sakinlerini tek tek arayarak istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. 25 kişilik ekiple çalışmaya başlayan İletişim Ofisi, şu ana kadar 64 bin 977 haneye aradı. Aramalar sonucunda vatandaşlardan gelen 10 bin 983 şikayetin 8 bin 446’sı ivedi bir şekilde çözülürken, belediyenin yetkisinde olmayan bin 640 şikayet ise ilgili kurumlara iletildi. Ayrıca, 0542 293 93 64 telefon numaralı Whatsapp İhbar Hattı üzerinden mesaj gönderen bin 233 vatandaştan 929’u çözüme kavuşurken; 254 istek ve şikayetin de ilgili kurumlara iletilmesiyle vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi.

Yenimahalleli vatandaşlara mümkün olan her kanaldan kulak verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle ilçesi, gerek yüzölçümü bakımından gerekse nüfusu bakımından oldukça büyük. İlçemizin her metrekaresine hizmet götürüyoruz. Fakat anlık olarak eksiklerimiz olabilir. Gerek kurduğumuz İletişim Ofisi gerek çağrı merkezi gerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşa kulak veriyoruz. Bu sayede gelen istek ve şikayetleri zaman kaybetmeden çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.