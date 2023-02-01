Yenimahalle Belediyespor, Birinci Amatör Ligi’ne (BAL) çıkma mücadelesi verdiği Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yenimahalle Belediyespor, Birinci Amatör Ligi’ne (BAL) çıkma mücadelesi verdiği Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Ligin 12. hafta mücadelesinde Pursaklar Belediyespor ile karşılaşan Yenimahalle, son 25 dakikasını 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 6-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. BAL Ligi’ne yükselmek amacıyla yoluna yenilgisiz devam eden Yenimahalle Belediyesi, Pursaklar galibiyeti ile puanını 24’e çıkardı. Kıran kırana geçen maçın ilk devresini 1-1 kapatan Yenimahalle, hızlı başladığı ikinci yarıda farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin 65. dakikasında Ömer’in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Yenimahalle, oyun disiplinini koruyarak Halil, Yücel, Ömer, Sefa, Emre ve Devrim’in attığı gollerle Pursaklar Belediyespor’u farklı mağlup etti.

"Bu başarı için ter döken tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum"

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “Lig’in ilk devresini namağlup şekilde 2. sırada tamamladık. Takım olarak hedefimiz BAL Ligi’ne yükselmek. Oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu uyumu sahaya yansıtmayı başarıyor. Bir sonraki maçımızı Ayaşspor ile yapacağız. Yenimahalle’nin başarısına inanan ve bu başarı için ter döken tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum” dedi.