Yenimahalle Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısı’nda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Yenimahalle Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısı’nda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Yenimahalle, Etimesgut, Elmadağ ve Güdül belediyelerinin mali bütçe inceleme raporları okunarak oylamaya sunuldu. Yenimahalle Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi, 1 milyar 550 milyon lira olarak meclisten geçti.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bütçesi onaylanan diğer belediyeleri de tebrik ederek, “Bu dönem zor bir dönem olacak. Halkımızın olduğu gibi belediyelerimizin de ekonomik sıkıntıları var. Gelirler kadar giderler de fazla. Bu bütçelerin inşallah hem Büyükşehrimize, ASKİ’ye, EGO’ya, ilçe belediyelerimize hem de Ankara’nın kalkınmasına, refahına ve Ankara halkının huzuruna hizmet etmesini temenni ediyorum. Hizmetlerimizle başarılı bir yıl geçirmeyi diliyorum” dedi.