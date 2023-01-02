Yenimahalle belediyesi, sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilere çorba ikram etti.

Yenimahalle belediyesi, sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilere çorba ikram etti.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çorba ikramı yaparak hasta yakınlarının içini ısıtan Yenimahalle Belediyesi, şimdi de Gazi Üniversitesi önünde öğrencilere sıcak çorba dağıtımına başladı. Sosyal projeleri ile Türkiye’de adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor. Üniversite öğrencilerini de unutmayan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında her gün toplamda bin 500 kişilik çorba dağıtıyor.

“İhtiyacı olanın yanındayız”

Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak onkoloji hastanesi önünde hasta yakınları için yaz kış demeden çorba dağıtımı yapıyoruz. Ekiplerimiz şimdide Gazi Üniversitesi önünde her sabah çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Özellikle şehir dışından gelerek başkentte üniversite okuyan öğrencilerimiz bu süreçte ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Dağıttığımız çorbalarla bir nebzede olsa öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza destek oluyoruz” dedi.