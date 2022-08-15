Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda “Paylaştıkça Çoğalan Bereket Aşure Lokması” temasıyla Muharrem Ayı özel programı düzenledi.

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda “Paylaştıkça Çoğalan Bereket Aşure Lokması” temasıyla Muharrem Ayı özel programı düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Muharrem Ayı’na özel olarak düzenlenen “Paylaştıkça Çoğalan Bereket Aşure Lokması” temalı Muharrem Ayı Özel Programı, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenlendi. Programa katılan Gülten Benli, Ersin Perçin ve Yüksel Didikoğlu seslendirdiği deyiş ve türkülerle vatandaşlara duygu dolu bir akşam yaşattı. Belediyenin aşure ikramı ve Alevi dedesi tarafından okunan dualar eşliğinde başlayan programda, Yenimahalle Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da (TUBİL) semah gösterisi düzenledi. Kerbela şehitlerinin anıldığı programda 10 bin porsiyon aşure dağıtıldı.

Kerbela’da ölen de öldüren de Müslüman’dı

Konser öncesi vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kerbela’nın sıradan bir olay olmadığını vurgulayarak, “Kerbela, insanlık tarihi boyunca sayısız örneğini bildiğimiz sıradan bir acı ve zulüm değildir. Kerbela bundan çok daha fazla anlam yüklüdür. Elbette Kerbela Hazreti Peygamberin ehlibeytinin zulüm görmesi, katledilmesi ile ilgili büyük bir acıyı simgeler ama bu ayda sadece o acıyı değil Kerbela’nın bize anlatmak istediklerini de iyi anlamakla sorumluyuz. Kerbela’da ölen de öldüren de Müslüman’dı. Ancak iktidar hırsı gözlerini kör etti. Bugün de İslam coğrafyasında kardeş kanı akmıyor mu, ölen de öldüren de Müslüman değil mi? Görevimiz, her durumda zulmün ve zalimin karşısında hak ve hakikatin tarafında yer almaktır” ifadelerini kullandı.

“Bizler farklılıklarımız ile bir bütünüz”

Yaşar, “Biz Türk Ulusu olarak Hünkâr Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile bir bütünüz. Ayrışarak değil birleşerek güçlü olabiliriz. Muharrem Ayı, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu simgeleyen kutsal bir aydır. Kerbela, bütünlüğümüz bozulduğunda çekilebilecek acıları, aşure ise birlik ve beraberliğimizin, farklılıklarımızın birlikte, beraberken nasıl tatlı olduğunu anlatıyor. Bizler farklılıklarımız ile bir bütünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Alevi’si, Sünni’si, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkez’i ile birlikte kurmuştur. Kötü günde iyi günde birlik etmiş, bu topraklarda sonsuza kadar huzur ve kardeşlik içinde yaşama kararlılığımızı ortaya koymuşuz” diye konuştu.