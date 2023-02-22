Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününden bu yana mağdur olan vatandaşlara yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, psikolojik destek hizmeti ile de depremzedelerin yaralarına merhem oluyor.

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününden bu yana mağdur olan vatandaşlara yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, psikolojik destek hizmeti ile de depremzedelerin yaralarına merhem oluyor.

Hizmet çerçevesinde Yenimahalle’ye yerleştirilen depremzedelerin yaşadığı evlere giden sağlık ekipleri, depremzedelerle görüşerek kişinin psikolojik destek isteyip istemediğini tespit ediyor.

Psikolojik destek almak isteyen depremzedeleri Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde bulunan Psikolojik Destek Birimine davet eden sağlık ekipleri, birime gelen depremzedelerle bire bir görüşme sağlıyor. Seanslarda deprem sonrası gelişen psikolojik sorunların ilaçlı ve uzun tedavi gerektirdiği belirlendiğinde, hastalar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümüne sevk ediliyor.

Bu belirtiler varsa dikkat

Depremin tetikleyebileceği psikolojik rahatsızlıkların kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini söyleyen psikologlar, "Yaşanan bu afet; çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi derinden etkiledi. Kişi deprem sonrası kalabalığa çıkamama, yalnız kalmak isteme, kapalı alan ve ölüm korkusu yaşayabilir. Bu belirtiler hemen olabileceği gibi haftalar ya da aylar sonra da ortaya çıkabilir. Afetzede deprem anını hatırlatabilecek gürültülü, sarsıntılı uyaranlara karşı hassasiyet geliştirilebilir. Bunun yanında uyku düzeninde ve yeme alışkanlıklarında düzensizlikler, depresyon, baş dönmesi, ani öfke patlamaları, umutsuzluk ve odaklanma problemleriyle karşılaşabilir. Bu belirtiler varsa kişi derhal bir uzmana gözükmelidir" dedi.