Yenimahalle Belediyesi, Yenimahallelilere daha iyi hizmet verebilmek için TS EN ISO kalite belgesi kullanıyor.

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahallelilere daha iyi hizmet verebilmek için TS EN ISO kalite belgesi kullanıyor.

Yenimahallelilere sunduğu hizmetin kalitesi çerçevesinde TS EN ISO 9001:2015 versiyonunu kullanan ve Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü’nden kalite belgesi alan ilk kurumlardan olan Yenimahalle Belediyesi, standart gereği Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle Belediyesi Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü tarafından TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde 2022 yılı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve yönetim sistemleri koordinatörü ve ekibi katıldı. Toplantıda birimlerin kalite hedefleri, risk ve fırsat değerlendirmeleri, müşteri memnuniyeti için oluşturulmuş karekod anket sistemi, personel memnuniyeti, dış tedarikçilerin değerlendirilmesi, izleme ölçme ve iyileştirme faaliyetleri, kaynakların verimli kullanımı ve tasarrufu konuları masaya yatırıldı.

Yönetim olarak göreve geldiklerinden beri standartlara uygun kurumlaşmayı sağlamak için tüm imkanları kullandıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu belgeyi ilk alan belediyelerden biriyiz. Sadece belge için değil halkın memnuniyetini artırmak, sorunları daha kısa zamanda daha kalıcı yollarla çözmek bizim en önemli hedefimizdir” diye konuştu.

İyileştirmede öncü belediye

Yaşar, Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan 5 personele TSE ve TÜRKAK onaylı ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi belgelerini verdi. Bu belgeler ile Yenimahalle Belediyesi, Ankara genelinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip belediyeler içinde personelleri tetkik görevlisi olan öncü belediye oldu. Belgeyle kurum içinde yapılacak olan tetkiklerin her biri TSE tarafından gerçekleştirilen dış tetkik denginde olup, standardın iyileştirilmesi noktasında önemli bir adım atıldı.