Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi hizmete açtığı ve temiz tuttuğu 5 havuz ve spor kompleksi ile kışa hazır.

Yenimahalle Belediyesi, yaz boyunca 10 binden fazla başkent sakinini ağırlayan yüzme havuzlarında temizliği sürdürüyor. TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi, TSE 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi bulunan ve tüm hijyen tedbirleri alınan havuzlarda, vatandaşlar kış aylarında da yüzmenin keyfini yaşayacaklar. Yoğun geçen yazın ardından Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde detaylı kış bakımları da tamamlandı.

5 yıldızlı tesislerde yüzme ve fitness dışında boks, kick boks, aikido, pilates, zumba, yoga, fat burn, taekwondo, jimnastik branşlarında uzman eğitmenler tarafından çocuklar ve yetişkinler için grup dersleri de hız kesmeden devam ediyor. Sınırlı sayıda kontenjanlarla açılan kurslarla birlikte çocuklar ve yetişkinler bu kış da hem öğrenecek hem de sağlıklı kalacak.

Tesislerden faydalanmak veya kurslara katılmak isteyen vatandaşlar; Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 354 52 28-29, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 251 81 80, Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 343 45 40-50, Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 566 00 03 ve Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için de 247 47 17 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırıp, detaylı bilgi alabilir.