Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası’nda üçüncü turunda mücadele edecek olan Ankara Yenimahalle Belediyesi, İsrail’in Maccabi Haarazim Ramat Gan takımının turnuvadan çekilmesi sonucu son 16 turu maçlarına doğrudan katılma hakkı kazandı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası’nda İsrail ekibi Maccabi Haarazim Ramat Gan takımının turnuvadan çekilmesiyle doğrudan son 16 turuna yükseldi. İsrail ekibinin, Avrupa Hentbol Federasyonu’na başvurusunda, "Kulüp kafilelerinin seyahat etmesine izin verilmemesi ve İsrail’e giriş ve çıkış uçuşlarının yasak olması" nedeniyle maçların iptalini istedi. EHF tarafından başvuru üzerine Ankara’da 11 ve 12 Kasım 2023 tarihlerinde oynanması planlanan Ankara Yenimahalle Belediyesi - Maccabi Haarazim Ramat Gan maçları iptal oldu.