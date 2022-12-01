Yenimahalle Belediyesi, 14’üncü kreşi olan Turgut Özal Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni hizmete açtı.

Yenimahalle Belediyesi, 14’üncü kreşi olan Turgut Özal Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni hizmete açtı.

Belediye tarafından açılan 14 kreşte toplam 2 bin 650 küçük ilçe sakini geleceğe hazırlanırken, Turgut Özal Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde de 180 minik eğitim alacak. Açılışa katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bugün sorunlarımızı çözmenin ilk öncelikli yolu eğitimi düzeltmektir. Artık okul öncesi eğitim sadece çalışan annelerin sorunu değil, tüm çocukların hakkıdır. Artık bu bir devlet politikası olmalıdır. Yenimahalle’de göreve geldiğimde 110 öğrenci kapasitesi olan tek bir kreş vardı. Bugün ise 14’üncü kreşimizi açtık. 2 bin 650 öğrenciyi 500 eğitmenle geleceğe hazırlıyoruz. Devlet okullarıyla ilgilenmek, kreşler, etüt merkezleri açmak bizim işimiz değil demedik. Sizin işiniz değil diyenlerle de yılmadan mücadele ettik. Çünkü bir kentteki her soruna sahip çıkmak ve sorunları çözmek bana

göre yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Biz istiyoruz ki ilçe sakinlerimiz yaşadığı yerde mutlu olsun ve biz bunu başardık Yenimahalle’de” dedi.

"Bu çocuklarımıza sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, “Bugün Yenimahalle Belediye Başkanımız ve konuklarımız ile belediyemizin 14’üncü kreşini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır. Bu çocukların geleceğini kurtarmak Cumhuriyetin geleceğini inşa etmek demektir” diye konuştu.

Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Suna Sezer, kısa bir konuşma ile yapılan tüm hizmet ve yatırımlar için Başkan Fethi Yaşar ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Yaşar, protokolle birlikte kreşin açılışını yaparak sınıfları gezdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Servet Ünsal, Yıldırım Kaya, Gamze Taşcıer, CHP PM üyesi Umut Akdoğan, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.