Ankara’nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe ve Yenibatı Mahallesi’nde bulunan dolmuş duraklarını ziyaret ederek dolmuşçu esnafının sıkıntılarını dinledi.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaralı dolmuş şoförlerinin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Dolmuş duraklarını ziyaret eden Yaşar, esnafa sıkıntıların atlatılacağı mesajını verdi. Dolmuş şoförlerinin ve esnafın taleplerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Yaşar, “Son dönemde yaşanan fiyat artışları hem vatandaşa hem de esnafa büyük yük bindiriyor. Ülke olarak yüksek enflasyon sorunuyla mücadele ediyoruz. Alışılmış politik hamleleri bir kenara bırakıp hemen üretim ekonomisine geçmek ve buna göre yapısal hamleler yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yaşar’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren dolmuş durağı esnafı, “Fethi Başkan her sıkıntımızda yanımızda duruyor. Esnafa olan desteğinden ve sıkıntıların çözümünde gösterdiği gayretten ötürü kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.