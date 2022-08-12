Yenimahalle Belediyesi’nin Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımı bu yıl Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi’nin Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımı bu yıl Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

"Muharremin acısı da Ramazanın coşkusu da bizimdir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi eşit yurttaşlık düşüncesini benimsediğini ifade eden Fethi Yaşar, "Muharremin acısı da Ramazanın coşkusu da bizimdir. Göreve geldiğim günden beri hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden eşit hizmet anlayışı ile çalıştım. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde atalarımız Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden canı pahasına bu toprakları savundular ve şehit düştüler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği eşit yurttaşlık düşüncesiyle çalışacak ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız” dedi.

9 ayrı noktada aşure ikramı

Muharrem ayı nedeniyle binlerce Yenimahalleliyi barış içinde bir araya getiren aşure dağıtımı 12 Ağustos Cuma Varlık Pazar Yeri, 13 Ağustos Cumartesi Demetevler Cuma Pazar Yeri, 14 Ağustos Pazar Murat Karayalçın Kent Meydanı, 16 Ağustos Salı Ata Mahallesi Pazar Yeri ve Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi, 17 Ağustos Çarşamba günü Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri ve Şentepe Müslüm Gürses Parkı’nda saat 18.00’da yapılacak.

Uzun kuyruklar oluşturan ilçe sakinlerine Başkan Yaşar kendi elleriyle aşure dağıttı. Yenimahallelilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Yaşar, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.