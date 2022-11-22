Yenimahalle Belediyespor, BAL 7. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yenimahalle Belediyespor, BAL 7. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda oynanan maçta ligin güçlü takımlarından Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşılaşan Yenimahalle Belediyespor, kıran kırana geçen müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Yenimahalle Belediyespor, Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nin ilk devresinin son maçında Kahramankazan Belediyespor liderlik mücadelesi verecek.

BAL’a yükselmek amacıyla yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Yenimahalle Belediyespor, 7 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlik alarak namağlup ilerliyor. Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde 18 puanı olan Kahramankazan’ın ardından 17 puanla Yenimahalle Belediyesi 2., 16 puanı bulunan Keçiören Belediye Bağlumspor 3.’lük koltuğunda oturuyor.

Ligin ilk devresini lider tamamlamak için antrenmanların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “İlk devreyi Kahramankazan maçı ile tamamlayacağız. Alacağımız bir galibiyet ikinci devreye moralli başlamamıza olanak sağlayacak. Bu düşünceyle oyuncularımız son maça büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Yenimahalle’yi BAL Lig’ine çıkarma amacıyla ter döken tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum” dedi.