Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı” Samsun’da başladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Programımıza il içinden ve il dışından gelerek katkı sağlayan değerli öğretim üyelerimize, sivil toplum kuruluşları eğiticilerine ve programa katılan kıymetli personelimize teşekkür ederim" dedi.

Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı’nın engelli ve yaşlı hizmetleri, kadın hizmetleri, aile ve toplum hizmetleri ve çocuk hizmetleri alanında çalışan meslek elemanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını belirten Gümrükçü, "Meslek elemanlarının ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebilmesini ve yeni yöntemler öğrenerek işlerini daha verimli hale getirebilmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

5 gün boyunca 4 ayrı salonda gerçekleştirilecek eğitimlerde, alanında uzman 21 eğitimci bilgi ve birikimlerini aktaracak.

Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım, Rehabilitasyon Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen programa, Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Yardımları Daire Başkanı Cemil İlbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, kuruluş müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.