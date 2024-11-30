BEBKA’nın öncülüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen TechUP 2024 Teknoloji Odaklı Hızlandırma Programı Demoday etkinliğinde geleceğe yön veren 10 yenilikçi girişim, yatırımcılarla bir araya gelerek girişimlerini tanıtma ve destek alma fırsatı yakaladı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA), DOMiNO Ventures’ın yürütücülüğünde ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen TechUP 2024 Teknoloji Odaklı Hızlandırma Programı Demoday etkinliği gerçekleştirildi.

“Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz”

BEBKA’nın yatırımcısı olduğu DOMiNO Ventures’ın yürütücülüğünde ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen TechUP 2024 Programı online demoday etkinliğinde konuşan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, “BEBKA olarak bölgemizde girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarını geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Bölgesel Girişim Sermayesi Desteğiyle ile yüksek katma değer üretme potansiyeline sahip girişimlerin finansmana erişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yatırımcısı olduğumuz 6 girişim sermayesi yatırım fonunun Bölgemizdeki girişimlere yatırım yapmasını sağlıyoruz” dedi.

Girişimciler ürünlerini önde gelen şirketlere sunuyor

Ekosistemin gelişmesi adına yürüttükleri programlardan bir tanesinin Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUP) olduğuna dikkat çeken Sabri Bayram, “Dördüncü kez girişimcilerle buluşan bu programla yenilikçi ve teknolojik bir ürünü olan, fakat söz konusu hizmeti finansal kısıtlar veya tecrübe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştiremeyen girişimcilerin büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesi ve girişimcilerin yatırım yapılabilir hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu sene, ajansımızın yatırımcısı olduğu DOMiNO Ventures yürütücülüğünde; Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirdiğimiz programımıza PoC (proof of concept) süreçlerini de ekledik. Bu sayede girişimciler geliştirdikleri yenilikçi ve teknolojik ürünlerini Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde sunma ve uygulama imkânı kazanarak müşteri ve yatırım imkanlarını arttırabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda, 5 kalkınma ajansı iş birliğinde, yeni nesil teknoloji ürünlerini tüm dünyaya tanıtmayı ve global pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerinin dünyanın önde gelen yurtdışındaki girişimcilik etkinliklerine katılmalarını sağlıyoruz. Girişimcilik ekosistemini geliştirmek için bölgemizdeki paydaşlarımızla birlikte çalışmaya ve bundan sonraki süreçte de girişimcilerin ve yeni fikirlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DOMiNO Ventures Yönetici Ortağı Yağız Karadeniz ise ” TechUP programı kapsamında 3 ay boyunca düzenlenen eğitimler ve birebir görüşmeler sayesinde girişimcilerle yoğun bir şekilde çalıştık. Ekibimiz, onların karşılaştığı problemlerle ilgilendi, büyüme süreçlerini değerlendirdi ve farklı perspektifler sundu. Bu süreçte, kalkınma ajanslarının önemini bir kez daha anlamış olduk. Kalkınma Ajansları sayesinde her zaman ulaşamadığımız girişimlere erişim sağlama ve onların potansiyellerini keşfetme şansı yakaladık. Bu girişimcilik ekosistemimiz açısından oldukça değerliydi. Bizde BEBKA’nın Girişim Sermayesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandık. BEBKA’nın yatırım süreçlerimize verdiği destek gerçekten çok kıymetliydi. Türkiye’de girişimciler için fon bulmak zaman zaman zor olabiliyor. Devletin bu tür destek programlarını artırarak sürdürmesinin girişimcilik ekosisteminin büyümesi için kritik öneme sahip” dedi.

Konuşmaların ardından 10 yenilikçi girişim, yatırımcılarla bir araya gelerek girişimlerini tanıtma fırsatı yakaladı. Program, girişimcileri değerlendiren jüri üyeleri, Yağız Karadeniz, CVentures Yatırım ve Portfolyö Müdürü Efe Tokgöz ve Revo Capital Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aslandoğan’ın soru ve cevapları ile interaktif bir şekilde devam etti.