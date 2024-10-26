Garanti BBVA, startup ekosistemini desteklemek ve yenilikçi fintech çözümlerine katkı sağlamak amacıyla, Madrid’deki uluslararası üniversite IE University iş birliğiyle, Istanbul Venture Day etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan startup’lar İtalya ve İspanya’dan yatırımcılarla tanışıp bu ülkelerdeki pazarlar ve yatırım fırsatları hakkında bilgi edindi.

Garanti BBVA, startup ekosistemini desteklemek ve yenilikçi fintech çözümlerine katkı sağlamak amacıyla, Madrid’deki uluslararası üniversite IE University iş birliğiyle, Istanbul Venture Day etkinliğini gerçekleştirdi. İspanyol ve İtalyan konsolosluklarının da katılımıyla gerçekleşen Istanbul Venture Day, IE University tarafından düzenlenen Venture Day serisinin İstanbul ayağını oluşturdu. Etkinliğe katılan startup’lar İtalya ve İspanya’dan yatırımcılarla tanışıp bu ülkelerdeki pazarlar ve yatırım fırsatları hakkında bilgi edindi.

Etkinlikte fintech sektöründe faaliyet gösteren startup’lar, yatırımcılar ve danışmanların deneyimlerini paylaştığı panellerin yanı sıra regtech, martech, adtech vb. fintech’lerle entegre çalışan sektörlerden 5 startup’ın mücadele ettiği bir yarışma gerçekleşti. Istanbul Venture Day’in birincisi Zuzzuu, South Summit yarı finalinde yarışarak, finalde de South Summit’e katılabilmek için mücadele edecek.

“Bu işbirliği yurt dışındaki yatırımcılar arasında uluslararası köprü kuruyor”

Istanbul Venture Day ile ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Türkiye’nin lider dijital bankası olan Garanti BBVA’da yenilikçilik, teknoloji ve girişimcilik ekseninde uzun yıllara dayanan bütüncül çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Girişimcilik ekosisteminin büyümesinin, ülkemiz ekonomisi ve geleceği için hayati önem taşıdığının bilinciyle girişimcileri stratejik olarak önceliklendiriyoruz. Çalışmalarımız kadın girişimciliğinden teknoloji tabanlı girişimciliğe kadar, özel ürünler ve hizmetlerle desteklenen geniş bir yelpazeye yayılıyor. 2006 yılında Kadın Girişimciler Programı’nı başlattık. 2015’ten beri Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programımız aracılığıyla ekonomiyi yönlendiren ve katma değer oluşturan girişimcileri destekliyoruz. Ekosisteme sağladığımız tüm desteğin yanı sıra, fintech’ler ve birlikte ortaklık yapabileceğimiz diğer girişimlerle işbirliklerimizi artırmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda IE University’nin düzenlediği Venture Day’in İstanbul ayağını gerçekleştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, Türkiye’deki startup ekosistemiyle yurt dışındaki yatırımcılar arasında uluslararası köprü kurmanın önemini de vurguluyor. İtalya ve İspanya’dan gelen yatırımcılarla ülkemizdeki startup’larla kurduğu etkileşim onların büyümelerine, ölçeklenmelerine ve Avrupa pazarlarına genişlemelerine fırsat tanıyacak. Biz de fintech dünyasının en parlak zihinlerini desteklemeye ve yenilikçiliği teşvik etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“IE University olarak girişimciliğe derinden bağlıyız”

IE University Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Başkanı Juan Jose Guemes ise “Garanti BBVA ve Fintech Istanbul iş birliğiyle düzenlediğimiz Istanbul Venture Day, fintechler ve onlarla entegre çalışan alanlardaki yeniliklerin etkisini sergileyerek Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Startup’ları, yatırımcıları ve iş dünyası liderlerini bir araya getiren etkinlik, işbirliği ve sürdürülebilir büyüme için bir platform oluşturuyor. IE University olarak girişimciliğe derinden bağlıyız ve mezunlarımızı girişimcilik yolculuklarında destekliyoruz. Bu bağlılık, 2024 Pitch Book University Rankings’te mezunlarımızın başarılarıyla da kendini gösteriyor: MBA programımızdan mezun olan 256 girişimcimiz 5,7 milyar dolar risk sermayesi topladı, lisansüstü program mezunlarımızdan 335’i ise 9 milyar dolar fon sağladı. Bu başarılar, girişimcilik topluluğumuzun küresel etkisini ve liderliğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.