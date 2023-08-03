80 yaşı küçük öğrencinin katılım gösterdiği “Yenilikçi drama kursu” öğrencilere eğitimini sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da yapılan projelerle birlikte ilçedeki kültür ve sanat sevgisini büyüttüklerini söyledi.

7’den 70’e ilçe halkı için çalışmaları sürdüren Denizli Merkezefendi Belediyesi, faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından çocuklara özel verilen Yenilikçi Drama Kursu’nda 80 yaşı küçük öğrenci temel oyunculuk becerilerinin yanı sıra doğaçlama, yenilikçi ve konsantrasyon konularında eğitim alıyor. Ayrı ayrı kategorilerde 5-12 yaş aralığındaki öğrencilere verilen eğitimler ise 5 Eylül tarihine kadar sürecek. Yenilikçi drama eğitimleri ile çocukların öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Minik öğrencilerimiz için açmış olduğumuz yenilikçi drama kursumuzda onlarca çocuğumuz eğitim görüyor. Kursa katılan çocuklarımıza ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve birçok konuda eğitimler veriliyor. Yaptığımız etkinlik ve çalışmalar ile ilçemizdeki kültür ve sanat sevgisini git gide büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.