Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından dört bıçak darbesi alan Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu ve en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından dört bıçak darbesi alan Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu ve en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklanması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, partinin Eskişehir İl Başkanlığı binası açılışı için boş ofise Öztürk Yılmaz ile görüşmeye bir kişi geldi. Ardından ofise gelen kişiye çay ikram edildiği esnada Öztürk Yılmaz’a arkadan saldırdı. Bacağından dört bıçak darbesi alan Öztürk Yılmaz’a tedavi amacıyla gelen sağlık ekipleri durumunun iyi olduğunu belirterek en yakın hastaneye kaldırdı.

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayı araştırmaya başladı. Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan kişinin olay yerinden ayrıldığı, arama işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.