Edinilen bilgiye göre, Yenilik Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Öztürk Yılmaz’ı bıçakladıktan sonra kaçan saldırgan Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakalandı. Yakalanan saldırgan sağlık kontrolünün ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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