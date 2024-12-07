TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 9. haftasında sahasında Anadolu Efes’i konuk edecek. Yarın Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 9. Haftasında lider TOFAŞ evinde Anadolu Efes’i ağırlıyor. Ligde oynadığı 8 maçı da kazanan, FIBA Europe Cup’ta da yoluna yenilgisiz devam eden Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle 15 maçlık bu galibiyet serisini sahasında sürdürmeyi hedeflerken; geçen hafta ligde Manisa Basket’i deplasmanda 2 uzatma sonunda son saniye basketiyle yenmeyi başaran Mavi Yeşilli takım, Avrupa’da da Maroussi Basketball Club’ı evinde 96-83 mağlup ederek son 16’ya da galibiyetle başlamıştı.

Ligdeki tek yenilgisini 7. haftada Fenerbahçe Beko’ya karşı alan Anadolu Efes ise hafta için Euroleague’de çift maç oynamış; Mavi Beyazlılar 3 Aralık’ta sahasında Bayern Munich’i 101-90 yenerken; 5 Aralık’ta deplasmanda Zalgiris Kaunas’a 85-72 mağlup olmuştu.

8 Aralık Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 9. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.