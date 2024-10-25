Yozgat Valiliği İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yerköy Kaymakamlığı Saray Jandarma Karakolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde 1915 yılından itibaren hizmet veren jandarma karakolu hizmet binası yenilendi. İl Müftüsü Ali Gülden’in okuduğu duanın ardından jandarma karakol binası törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Vali Özkan, ekiplere çalışmalarında kolaylık dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde kentte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bu doğrultuda Yozgat’ta yeni hizmetlere imza attıklarını da vurgulayan Vali Özkan, “Bu hizmetlerimiz kimi zaman tarım, sağlık ve eğitim kimi zaman alt ve üst yapı çalışmaları şeklinde olurken Yozgat’ı Türkiye’nin tam ortası olarak nitelediğimiz bu coğrafyayı, bir huzur kenti olarak yaşatacağız.” dedi.

Saray Jandarma Karakolu hizmet binasının 1915 yılından bu tarafa hizmet verdiğini de hatırlatan Vali Özkan, yenilenen karakol binasını hizmete sunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Yozgat Vailisi Özkan ve beraberindekiler Saray Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasını inceledi.