Manisa’nın Kula ilçesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde deprem tahkik raporları doğrultusunda yıkım kararı alınan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu ve Kula Tapduk Emre İlkokulu, inşa sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden eğitim öğretim faaliyetlerine başladı.

Kula 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu ve Kula Tapduk Emre İlkokulu, 2020 yılının başlarında riskli deprem hattında bulunan Manisa ve çevresinde yaşanan depremlerin ardından başlatılan deprem tahkik raporları çerçevesinde deprem riski taşıyan okul olarak tespit edilmiş ve yıkılması için çalışmalara başlanmıştı. 2020 yılından bu yana inşası süren okullarda eğitim ve öğretim faaliyetleri yaklaşık 5 yılın ardından yeniden başladı. 32 sınıflı olarak inşa edilen Tabduk Emre İlkokulu ve 24 sınıflı olarak inşa edilen 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu’ndaki yeni sınıflarında eğitim öğretime başlayan öğrenciler, yeni okullarına geçmenin mutluluğunu yaşadı.