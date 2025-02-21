Manisa’nın Kula ilçesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde deprem tahkik raporları doğrultusunda yıkım kararı alınan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu ve Kula Tapduk Emre İlkokulu’nun yeniden inşa süreci tamamlandı. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte okullardaki son kontrolleri yapıp, yeni okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu ve Kula Tapduk Emre İlkokulu, 2020 yılının başlarında riskli deprem hattında bulunan Manisa ve çevresinde yaşanan depremlerin ardından başlatılan deprem tahkik raporları çerçevesinde deprem riski taşıyan okul olarak tespit edilmiş ve yıkılması için çalışmalara başlanmıştı. 2020 yılından bu yana inşası süren okullarda artık sona gelindi. İnşa süreci tamamlanan okullar ince işçilikleri, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin alınmasının ardından eğitim öğretim faaliyetleri için hazır hale geldi. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, beraberindeki AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ve okul müdürleri ile birlikte inşa süreci tamamlanan okullarda son kontrolleri yaptı.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için bir sorun kalmayan okulların artık öğrencilerle buluşma vakti geldiğini dile getiren Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu ve Tapduk Emre İlkokulu’nda 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacağını müjdeledi. Hem öğrenciler, hem de veliler için yeni okulların hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Özdemir, okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.