Yenilenen tasarımıyla Mercedes-Benz V-Serisi, Türkiye’de satışa sunuldu.

Mercedes-Benz V-Serisi, Türkiye’de satışa sunuldu. Müşteri yelpazesi ailelerden eğlence meraklılarına ve VIP kullanımdan iş insanlarına uzanan V-Serisi, iç hacmi, konfor ve tasarımı ile öne çıkıyor. İki farklı donanım seviyesinde farklı kişiselleştirme seçenekleri sunan V-Serisi, Avantgarde ve Exclusive seçenekleriyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre; modern ve şık tasarımı, iç ve dış mekan kaplamalarıyla dikkat çeken seri; lüks, konfor ve çevik bir sürüş deneyimi sunuyor. Gelişmiş aktif sürüş yardımı ve güvenlik sistemleri, standart hava yastıkları ve aydınlatma teknolojileri ile yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor.

Yeni dış tasarım

V-Serisi Exclusive, farklı formlara sahip radyatör ızgarası ve tampon tasarımıyla dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Yatay kanatlı ve led ışık bantlı radyatör ızgarasına sahip olan V-Serisi Exclusive donanımı; motor kaputunda dik bir Mercedes yıldızı taşıyor. İki donanımda da standart olarak sunulan adaptif Multibeam Led farlar, ilk bakışta dikkat çekiyor. Avantgarde donanımda 5 çift kollu alaşım jantlar, siyah boyalı ve parlak ön tasarıma sahipken, Exclusive donanımda Monoblok tasarım hafif alaşım jantlar araçlara şıklık kazandırıyor. Bir düğmeye dokunarak açılıp kapatılabilen Easy-Pack bagaj kapağı çekici görünümü konforla buluşturuyor.

İleri teknoloji görünüm ve ek konfor özelliklerine sahip yeni kokpit tasarımı

İç mekân, dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Kokpitteki geniş ekran, gösterge paneli ve medya ekranını kesintisiz bir cam yüzeyin altında tek bir görsel ünitede birleştiriyor. İç mekân dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran teknolojisi ve akıllı menü navigasyonu sayesinde sezgisel kullanımı göze çarpıyor.

Yeniden tasarlanan orta konsol, mobil cihazlar için kablosuz şarj sistemi sunuyor. Yükseklik ve eğim ayarlı ısıtmalı multifonksiyonel deri direksiyon, dokunmatik yüzey kullanım kolaylığını artıran touchpad, MBUX multimedya sisteminin işletim ve görüntüleme konseptine entegre edilmiş navigasyon ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dijital iç dikiz aynası gibi birçok özellik kabin içi deneyimini ileriye taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Yenilenen V-Serisi, standart olarak elektrikli sağ ve sol sürgülü kapılara sahip.

Mercedes-Benz’den farklı dijital ekstralar

MBUX bilgi-eğlence sistemi çok sayıda dijital ekstra özellik de içeriyor. Bunlar, yeni V-Serisi’ni daha akıllı hale getirirken günlük hayatta daha kolay ve verimli oluyor. MBUX’ın yüksek çözünürlüklü merkezi ekranı üzerinden araçla ilgili her tür ayar yönetilebiliyor. Sistem, kabin ön iklimlendirme ve araç şarjı için kişisel ayarları da içeriyor.

Performans ve sürüş dinamikleri

V-Serisi, dizel motor OM654’e sahip. 174 kW (237 hp) gücündeki 4 silindirli OM654 dizel motor, dinamik güç dağıtımı ve örnek niteliğindeki verimliliği ile düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle dikkat çekiyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman, motor devrini her sürüş durumunda optimum aralıkta tutan 9 vitese sahip. Şanzımanın geniş yayılımı, hemen hemen her sürüş durumunda ek çeviklik ve çekme gücü sağlıyor ve kalkış kabiliyetini iyileştiriyor. Avantgarde donanımda seçici sönümleme sistemine sahip Agility Control süspansiyon, sönümleme özelliklerini yol koşullarına ve sürüş durumuna göre uyarlıyor. Exclusive donanımdaki Airmatic havalı süspansiyon ise özellikle konforlu sürüş ve gelişmiş arazide öne çıkıyor.