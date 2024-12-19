Bayburt’un Demirözü ilçesinde yenilenen Halk Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, Demirözü ilçesi ziyaretleri kapsamında yenilenen Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Modern konseptiyle ilçe halkına hizmet verecek olan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Vali Eldivan, daha fazla kitap, gelişmiş teknolojik imkânlar ve konforlu çalışma alanları sunan bu yeni kütüphanenin vatandaşlarımızın bilgiye ve kültüre erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Vali Eldivan ayrıca ilçe halkının ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan bu mekânın, önemli bir kültürel merkez olacağına vurgu yaptı.