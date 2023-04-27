Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’ye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı ve Yenileme Alanı Projesi’nde sona geliniyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Finike’ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırma hedefiyle başlattığı ‘Finike Cumhuriyet Meydanı ve Yenileme Alanı Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Başkan Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte projede alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin çalışmalar hakkında Başkan Böcek’e bilgi verdi.

"Çalışmalar tamamlandı"

Finike Cumhuriyet Meydanı’nda alt yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “22 dönüm bir alanda çalışmalarımız sürüyor. Kentler meydanlarıyla anılır. Konyaaltı Belediye Başkanlığım döneminde Antalya’nın en büyük kent meydanını yapmıştım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kemer Cumhuriyet Meydanı’nı bitirdik. Şimdi Finike Cumhuriyet Meydanı’mızı yapıyoruz” dedi.

"30 milyonun üzerinde maliyeti var"

Finike Cumhuriyet Meydanı’nın temelinin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda atıldığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek açılışın da 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda gerçekleştirileceğini söyledi. 30 milyonun üzerinde maliyeti olan meydan projesinin halkın buluşma noktası olacağını belirten Başkan Böcek şöyle konuştu: “Burası bütün etkinliklerin yapılabileceği herkesin kullanabileceği bir alan olacak. Burada olmazsa olmazımız Atatürk’ün bir anıtı olacak. Bütün halkımızın da beğeneceği mavi gözlü dev adama yakışır bir anıtı da meydanda tamamlamış olacağız.”

"Yaşam alanı"

Proje çerçevesinde Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.