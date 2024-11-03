Bulancak Belediyesi tarafından "Cumhur Alan Çocuk Parkı" mahalle çocuklarının talepleri doğrultusunda yenilenerek açılışı gerçekleştirildi.

İhsaniye mahallesindeki açılış törenine Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Bulancakspor Başkanı Aydın Karataş, İhsaniye Mahallesi muhtarı Engin Güner, parka adı verilen merhum futbolcu Cumhur Alan’ın aile yakınları, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

"Çocuklarımızın mutluluğu çok önemli"

Başkan Necmi Sıbıç, konuşmasında, "Bundan iki ay önce çocuklarımız parkın yenilenmesini talep etti. Biz de onların istekleri doğrultusunda parkı sıfırdan dizayn ettik. Bu park, merhum Başkanımız Öner Eriş tarafından, genç yaşta kaybettiğimiz ilçemizin yetiştirdiği futbolcu Cumhur Alan anısına yapılmıştı. Parkı yenileyerek onların anısını yaşatmak istedik. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Onlar geleceğimiz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, park çeşitli ikramlar ve aktivitelerle topluca gezildi. Yeni haliyle parkı çok beğenen çocuklar ve mahalle sakinleri, Başkan Sıbıç’a teşekkür ederek bol bol fotoğraf çektirdi.