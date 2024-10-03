Darıca’da kız Kur’an kursu açılışını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bizim temennimiz hafızların sayısının artması ama aynı zamanda her birinin yaşayan bir Kur’an olması. Yani Kur’an‘ın ahlakıyla ahlaklanmaları" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde yenilenerek yeniden hizmete sunulan Akminare Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve hafız adayları katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Büyükakın, "Bize düşen gayret etmek, çaba göstermek, elimizden geleni yapmak. Aslında bir söz vardır, ’Allah katında kıymetinizi anlamak istiyorsanız, sizi neyle meşgul ettiğine bakın.’ Hayırlı işlerle meşgul oluyorsanız, buna sevinmeniz lazım. Sizler de bence sevinmelisiniz. Böyle güzel hizmetlere vesile olmak, sizin güzelliğinizin de bir göstergesi. Öyle olmasaydı, Allah bunları nasip etmez. Bizim temennimiz hafızların sayısının artması ama aynı zamanda her birinin yaşayan bir Kur’an olması. Yani Kur’an‘ın ahlakıyla ahlaklanmaları. O yolda yürürken, otururken, kalkarken, alışveriş yaparken, insanlarla diyalog kurarken birer timsal olmaları ve her birinin birer yürüyen Kur’an olmasını temenni ediyorum. İnşallah buradan yetişen evlatlarımız çok sayıda insanın hidayetine vesile olacak şekilde, şuurlu şekilde yetişirler. Manasını bilen hafızların yetişmesi, onu pekiştirmesi en büyük temennimizdir. Biz başından beri elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Hocalarımızdan rica ediyorum özellikle Peygamber efendimizin hayatını bu çocuklarımıza iyi öğretmekte fayda var. Öyle olduğunda birçok sıkıntının da ortadan kalktığını görüyoruz” diye konuştu.